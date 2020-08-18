شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت.. 643 إصابة جديدة و3 وفيات بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الثلاثاء عن تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بالفيروس إلى 505.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند اليوم، إنه تم تسجيل 643 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 77 ألفا و 470 حالة.

وأشار المتحدث إلى وجود 101 مصاب يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة.