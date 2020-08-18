شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين توقع اتفاقية التعاون الجمركي بين الدول العربية والان نبدء بالتفاصيل

- الاتفاقية 27 مادة تشمل تبسيط الإجراءات وتبادل المعلومات

وقعت البحرين اليوم على اتفاقية للتعاون الجمركي بين الدول العربية والتى تهدف إلى تعزيز التعاون بين الإدارات الجمركية العربية لتبادل المعلومات والتحريات لتفادي أية جرائم ومخالفات للتشريعات الجمركية في الدول الأطراف التي تضر بمصالحها من كافة النواحي والمجالات الأخرى ذات العلاقة.

وقع الاتفاقية سفير البحرين لدي مصر والمندوب الدائم لدى الجامعة العربية السفير هشام محمد الجودر، وعن الجامعة العربية مدير إدارة الاتفاقيات والمعاهدات بالإدارة القانونية بالجامعة الوزير مفوض إيهاب مكرم.

Advertisements

وقال الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير كمال حسن على فى تصريح له عقب التوقيع إن الاتفاقية تأتي في إطار الاهتمام المتزايد بأمن وتسهيل سلسلة تزويد التجارة الدولية بحيث يكون هناك توازن بين الالتزام بتسهيل التجارة.

واعتبرت الأمانة العامة للجامعة فى بيان لها، توقيع البحرين اليوم نقطة ايجابية على طريق دخول الاتفاقية حيز التنفيذ لتنضم إلى كل من المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، فلسطين، ومصر وقطر، ومن ثم نحتاج إلى توقيع دولة أخرى وإيداع وثائقها لدي الأمانة العامة لتدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

يشار إلى أن الاتفاقية تشتمل على 27 مادة غطت العديد من الجوانب أهمها: تبسيط الإجراءات الجمركية، والمساعدة الإدارية، والمراقبة الجمركية، وتبادل المعلومات،كما أنها تناولت موضوعات حماية الملكية الفكرية، مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومكافحة الغش التجاري والتقليد، إلى غير ذلك من الموضوعات.