"القتال فوق أراضي العدو".. تمرين مشترك للجيشين الإسرائيلي والألماني

للمرة الأولى بدأ تمرين مشترك لسلاحي الجو الإسرائيلي والألماني، على سيناريوهات مختلفة بينها "القتال فوق أراضي العدو".

والتمرين الذي انطلق أمس الإثنين، في قاعدة "‪Nörvenich‬" الألمانية، يستمر لأسبوعيْن، وتشارك فيه إسرائيل بـ6 مقاتلات حربية من نوع F16، ومروحيتيْ نقل من نوع بوينغ 707، وطائرتيْ مراقبة.

واستنادا إلى الجيش الإسرائيلي، سيتدرب سلاح الجو مع دول حلف الشمال الأطلسي على سيناريوهات جوية مختلفة في إطار التمرين. "‪MAG Days‬" الذي يجري أربع مرات في العام".

وأوضح أن الطلعات الجوية "تحاكي سيناريوهات جو جو قتالية، وجو أرض، والتعامل مع تهديدات الصواريخ المضادة للطائرات، بالإضافة إلى سيناريوهات القتال فوق أراضي العدو".





وهذا هو التمرين الوحيد الذي يجريه سلاح الجو الإسرائيلي خارج حدود بلاده، في ظل تفشي جائحة كورونا.

Advertisements

وفي هذا الصدد، قال إن التمرين "يأتي في هذا التوقيت انطلاقًا من أهمية الحفاظ على جاهزية سلاح الجو الإسرائيلي للتعامل مع سيناريوهات متنوعة وللحفاظ على التعاون الوثيق مع أسلحة جوية أجنبية".

وأضاف: "سيواصل سلاح الجو تدريباته بتعاون مع أسلحة جو أجنبية للحفاظ على جاهزية القوات واستعدادها، بالإضافة إلى توثيق العلاقات والمصالح المشتركة وتبادل الخبرات".





واليوم الثلاثاء، جرت طلعة جوية مشتركة إسرائيلية ألمانية بالقرب من معسكر الاعتقال "داخاو" تخليدا لضحايا المحرقة النازية.

كما جرت طلعة أخرى فوق مطار فيرستنفلدبروك قرب ميونيخ تخليدا لضحايا الألعاب الأولمبية الصيفية 1972، بحسب الجيش الإسرائيلي.

وأشار إلى أنها "المرة الأولى في التاريخ التي يجري فيها سلاحا الجو الإسرائيلي والألماني هذه الطلعة الجوية التاريخية ".



