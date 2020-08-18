سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء 18 أغسطس 2020

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الثلاثاء، في السوق غير الرسمية (السوداء)، في حين بقي سعر العملة ثابتا في البنوك العاملة بالبلاد.

وتراجع الدولار بنحو 5 جنيهات مسجلا 161 جنيها خلال تعاملات اليوم، مقابل 166 جنيها أمس الإثنين في السوق السوداء، وفق وسائل إعلام محلية.



فيما استقر السعر على شاشة بنك السودان المركزي عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.

وشهدت السوق الموازية ارتفاعا كبيرا في سعر الدولار و أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني مساء أمس الإثنين.

وأرجع محللون قفزة الدولار أمام الجنيه السوداني إلى تزايد كبير على الطلب، فيما أرجع خبراء ذلك إلى مضاربات على العملة الخضراء.

وأدت عودة الحياة والرحلات الجوية بعد أزمة كورونا إلى نمو الطلب على الدولار مقابل نقص المعروض.

واقتصاد السودان يواجه مشكلات هيكلية كبيرة نتيجة لسياسات الفساد والتطرف التي انتهجها النظام السابق والتي تسببت في إدراج اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، بخلاف انتشار الفساد مما أفقد السودان إيرادات مباشرة وغير مباشرة تقدر بنحو تريليون دولار.

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ويضاعف من أزمات الاقتصاد، الديون الخارجية التي ارتفعت لأكثر من 60 مليار دولار وانخفاض قيمة الجنيه السوداني الذي يتم تداوله في السوق الموازي حاليا عند حدود 161 جنيها للدولار الواحد.

ورغم ما قامت به السطات خلال الأسابيع الماضية للحد من أنشطة السوق الموازي لكن الإجراءات الجديدة لم تفلح في ضبط إيقاع السوق.

أسعار العملات الأجنبية والعربية في السودان

سعر اليورو والإسترليني

وتراجع سعر اليورو الأوروبي في سوق الصرف السودانية الموازية (السوداء) بنحو 15 جنيها ليسجل 180 حنيها، وفي بنك السودان المركزي جاء سعره عند 65.41 جنيه للشراء، و65.73 جنيه للبيع، بينما بلغ السعر في بنك امدرمان الوطني 61.86 جنيه للشراء مقابل 62.17 جنيه للبيع.

أما سعر الجنيه الإسترليني فتراجع بنحو 20 جنيها مستهل اليوم مسجلا 195 جنيها في السوق السوداء، فيما جاء السعر الرسمي عند 72.23 جنيه للشراء، و72.63 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك امدرمان 68.29 جنيه للشراء مقابل 68.63 جنيه للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

وتراجع سعر الريال السعودي في السوق الموازية بنحو جنيهين عن سعر الأمس ليسجل 42 جنيها، فيما أظهرت شاشات تداول بنك السودان المركزي سعره عند مستوى 14.66 جنيه للشراء، و14.73 جنيه للبيع. وهو نفس السعر لدى بنك امدرمان الوطني.

كما هبط سعر الدرهم الإماراتي بنحو 4 جنيهات مقارنة بسعر الأمس مسجلا 43 جنيها في السوق السوداء، وبلغ سعره في السوق الرسمي 14.97 جنيه للشراء و15.05 جنيه للبيع.

وتداول المتعاملون الدينار الكويتي في السوق السوداء بسعر 292 جنيها، ورسميا بسعر 179.79 جنيه للشراء، و180.69 جنيه للبيع.