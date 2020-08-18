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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيسة وزراء فنلندا تعزل نفسها وتخضع لفحص كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين، اليوم، عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أنها ستخضع لفحص الإصابة بفيروس كورونا وتعمل عن بعد، بعد ظهور أعراض تنفسية خفيفة عليها.
وفي أبريل، وضعت مارين (34 عاماً) نفسها قيد الحجر الصحي الذاتي فترة وجيزة، بعد اكتشاف أن موظفاً في مقرها الرسمي خالط آخر مصابا بالفيروس، وأظهرت الفحوص بعد ذلك عدم إصابتها وعدم إصابة الموظف.
ويتضمن جدول أعمال رئيس الوزراء، اليوم، جلسة مع أعضاء برلمانيين من حزبها الاشتراكي الديمقراطي ومناقشات مع مجلس الوزراء عبر رابط فيديو (فيديو كونفرانس).
ومن المتوقع أن تناقش الحكومة تعليق الرحلات الجوية من مقدونيا الشمالية، وإليها، بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بين الركاب القادمين من هذه الدولة التي تقع في البلقان.
وسجلت فنلندا حتى أمس 334 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، ونحو 7700 إصابة.
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