شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة الكویتیة تعلن شفاء 610 اصابة من فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة الكویتیة ،الیوم الثلاثاء ، شفاء 610 اصابة من فيروس كورونا المستجد (کوفید19) ليبلغ بذلك اجمالي المتعافين من الفيروس الى 69243 حالة.



وقالت الوزارة في بیان وفقا لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا) "تم تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبیة اللازمة والقیام بالخطوات المتبعة بھذا الشأن".

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