شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المتحدث العسكري: تخفيض الحد الأدنى للقبول بكلية الطب للقوات المسلحة المصرية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

خفَّضت كلية الطب للقوات المسلحة المصرية، اليوم الثلاثاء، الحد الأدنى للقبول بها ليكون 96% بدلاً من 97% وذلك لانتقاء أفضل العناصر طبقًا لمعايير القوات المسلحة.

Advertisements

وجاء في بيانها: أنه «حرصًا من القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة قاعدة الإختيار من الطلبة المتقدمين للإلتحاق بكلية الطب للقوات المسلحة، تم تخفيض الحد الأدنى للقبول بكلية الطب للقوات المسلحة ليكون 96% بدلاً من 97% وذلك لإنتقاء أفضل العناصر طبقًا لمعايير القوات المسلحة».

جاء ذلك حسبما نشرت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، اليوم الثلاثاء.