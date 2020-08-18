«لدينا جيش يحب الموت والاستشهاد» .. اليونان تتعرض لهجوم تركي

نفذ قراصنة أتراك هجوما إلكترونيا، اليوم الثلاثاء، على موقع إقليم مقدونيا الشرقية وتراقيا اليونانية.

ووفقا لقناة "ميغا" التليفزيونية اليونانية، نشر على الموقع الإلكتروني صورة لسفينة الأبحاث التركية "أوروتش رايس"، وهي تجري مسوحات في المنطقة المتنازع عليها شرقي البحر المتوسط، مرفقة برسالة: "لدينا جيش يحب الموت والاستشهاد بقدر ما تحبون الوطن الأزرق".

كما اقتحم "الهاكرز" الموقع الإلكتروني لمستشفى التدريب العسكري العام رقم 424، حيث نشروا أيضًا صورة سفينة الأبحاث التركية "أوروك ريس".

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وقبل بضعة أيام اخترق قراصنة أتراك الموقع الرسمي لوزارة العمل اليونانية.

ونشرت المجموعة رسالة عبر الموقع مفادها أن "كل هجوم تقومون به على سفينة أوروتش رايس ستتلقون بعده ردًا عبر الإنترنت".

جاء ذلك عقب نشر وسائل إعلام تركية، أن الفرقاطة اليونانية “ليمونوس” حاولت التحرش بسفينة التنقيب “أوروتش رئيس” إلا أن القوات البحرية التركية تدخلت وأجبرت الفرقاطة على الابتعاد من المنطقة أثناء مناورة شرقي البحر المتوسط. الفرقاطة التركية كانت تحرس "أوروتش ريس"