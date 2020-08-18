نفذ قراصنة أتراك هجوما إلكترونيا، اليوم الثلاثاء، على موقع إقليم مقدونيا الشرقية وتراقيا اليونانية.
ووفقا لقناة "ميغا" التليفزيونية اليونانية، نشر على الموقع الإلكتروني صورة لسفينة الأبحاث التركية "أوروتش رايس"، وهي تجري مسوحات في المنطقة المتنازع عليها شرقي البحر المتوسط، مرفقة برسالة: "لدينا جيش يحب الموت والاستشهاد بقدر ما تحبون الوطن الأزرق".
كما اقتحم "الهاكرز" الموقع الإلكتروني لمستشفى التدريب العسكري العام رقم 424، حيث نشروا أيضًا صورة سفينة الأبحاث التركية "أوروك ريس".
وقبل بضعة أيام اخترق قراصنة أتراك الموقع الرسمي لوزارة العمل اليونانية.
ونشرت المجموعة رسالة عبر الموقع مفادها أن "كل هجوم تقومون به على سفينة أوروتش رايس ستتلقون بعده ردًا عبر الإنترنت".
جاء ذلك عقب نشر وسائل إعلام تركية، أن الفرقاطة اليونانية “ليمونوس” حاولت التحرش بسفينة التنقيب “أوروتش رئيس” إلا أن القوات البحرية التركية تدخلت وأجبرت الفرقاطة على الابتعاد من المنطقة أثناء مناورة شرقي البحر المتوسط. الفرقاطة التركية كانت تحرس "أوروتش ريس"
كانت هذه تفاصيل خبر «لدينا جيش يحب الموت والاستشهاد» .. اليونان تتعرض لهجوم تركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.