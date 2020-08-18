شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للإعلام" تستعد لنقل المؤتمر الصحفى لإعلان نتائج "الشيوخ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسه حسين زين، كافة استعدادتها لنقل المؤتمر الصحفي العالمي التى تعقده الهيئة الوطنية للانتخابات، للإعلان عن نتائج انتخابات مجلس الشيوخ، والتى أجريت على مدار يومي 9 و10 أغسطس في الخارج ويومي 11 و12 أغسطس في الداخل وذلك من مبنى الهيئة الوطنية للإعلام بماسبيرو.

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ووجه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، القطاعات المعنية بتوفير كافة الامكانيات من كاميرات وأجهزة البث والنقل والاستعداد بشكل جيد، لنقل هذا الحدث الهام الذى يجرى لأول مرة من مبنى ماسبيرو العريق.

من جانبها، استعدت قطاعات الأخبار والتليفزيون والإذاعة والهندسة الإذاعية لنقل كافة تفاصيل المؤتمر الذى ينقل على الهواء مباشرة على شاشات وإذاعات الوطنية للإعلام غدا الأربعاء الساعه الثالثة عصراً بقاعه الدور السابع بمبني الوطنية للإعلام بماسبيرو.