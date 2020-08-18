شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يناقش قرضا بـ182 مليونا و900 ألف يورو لتعزيز شبكة الكهرباء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب المزمع عقدها اليوم الثلاثاء، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 449 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بمبلغ 182 مليون و900 ألف يورو، الموقع في القاهرة بتاريخ 23/11/2019. وتهدف الاتفاقية، إلى إتاحة البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية لجمهورية مصر العربية قرض بمبلغ 182 مليون و 900 ألف يورو للمساهمة في تنفيذ مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر وذلك بإنشاء وتحسين المحطات الفرعية – ذات الجهد العالي والمنخفض – التالية: محطتي أبو رديس والطور في محافظة جنوب سيناء، محطتي بلبيس وصان الحجر في محافظة الشرقية، محطة جنوب بورسعيد في محافظة بورسعيد، محطة دشلوط في محافظة أسيوط، محطات غرب النيل وغرب ملوي وبرنشت في محافظة المنيا. Advertisements كما تهدف الاتفاقية إلى توفير البنك أموال للتعاون الفني للمستفيد( الشركة المصرية لنقل الكهرباء) على أساس منحة بمبلغ 150 ألف يورو لمساعدته في بناء القدرات الداخلية في وظائفه المالية.

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