شكرا لقرائتكم خبر عن "دينية البرلمان" تحدد ضوابط عودة صلاة الجمعة.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، عضو مجلس النواب، أن النفس البشرية وحمايتها، من الضروريات والكليات الخمس فى الإسلام وهى واجبة على أولى الأمر، وهو ما يستلزم وضعها فى الاعتبار تجاه صلاة الجمعة وعودتها، فى ظل استمرار جائحة كورونا، ولكن عودتها أمر طبيعى مثلها مثل ما تم إعادة فتحه من أنشطة خلال الفترة الماضية.

واعتبرت عضو مجلس النواب، أن ضوابط عودة صلاة الجمعة من المؤكد أنها ستشمل الالتزام بكافة الضوابط التى تتبع فى فتح المساجد للأركان الخمس من ارتداء الكمامة والتزام التباعد الاجتماعى وإحضار سجادة الصلاة الخاصة واستمرار غلق دورات المياه وغيرها من الإجراءات الاحترازية التى تم أخذها خلال الفترة الماضية مع فتح المساجد.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الأمر يقدر وفق تقديره وهو ما يجعل الحضور جائز من عدمه للصلاة وتأديتها ظهرا فى المنزل .

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وكانت قد أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الوزارة رفعت خطتها لعودة صلاة الجمعة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لعرض هذه الخطة في الاجتماع القادم للجنة إدارة أزمة كورونا ، لمناقشتها واتخاذ القرار اللازم في إطار خطة اللجنة للفتح التدريجي العام وفق الرؤية العلمية والطبية وتطور الأمور للأفضل.

وقال جمعة، إن موضوع فتح المساجد لصلاة الجمعة تم إدراجه في جدول أعمال اللجنة في اجتماعها المقبل، قائلاً:" والله الموفق لكل خير، نسأله سبحانه أن يعجل برفع الكرب والبلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، كما نسأله سبحانه أن يعجل وييسر بفتح بيوته العامرة فتحا كاملا لا غلق بعده إن شاء الله".