بتعاملات مصرية وأمريكية.. ضبط شخص يتاجر في النقد الأجنبي بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي. تحريات ومعلومات إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب، أفادت قيام (موظف سابق بشركة صرافة صادر بشأنها قرار بإلغاء الترخيص الممنوح لها) بالإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة لأحكام القانون. Advertisements عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم حال قيامه بالتعامل خارج نطاق المصارف المعتمدة، وضُبط بحوزته مبالغ مالية قدرها (62535 جنيه مصري،6800 دولار أمريكي). بمواجهة المتهم، اعترف بارتكابه الواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه غير المشروع في الإتجار بالنقد الأجنبي بالمُخالفة لأحكام القانون. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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