ضوابط وإجراءات احترازية لفتح ٣ شواطئ بشرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

ترأس اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، اجتماع المجلس التنفيذي بديوان عام المحافظة.

وأكد محافظ جنوب سيناء خلال الاجتماع على ضرورة استمرار إغلاق الشواطئ العامة وممشى الطور السياحي، لحين صدور قرار بإعادة فتحه عقب استقرار الأوضاع الصحية بزوال فيروس كورونا.

وكلف المحافظ الدكتور أيمن رخا، مدير مديرية الصحة بجنوب سيناء بالتفتيش على ٣ شواطئ خاصة بشرم الشيخ "مرحبًا، تراسينا، الخيمة"، للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وفقًا لضوابط وزارة الصحة، ومنظمة الصحة العالمية لتفادي الإصابة بفيروس كورونا.

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وأكد المحافظ خلال الجلسة إلغاء تخصيص مساحة ٣٦٨٦ متر مربع، لإقامة مجلس شعبي محلي بطور سيناء، لحين توافر تمويل مالي مع إحلال وتجديد القاعة الموجودة حاليًا، بمجمع المصالح الحكومية بالطابق الأرضي مع وضع لافتة باسم المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.

وقرر المحافظ خلال الجلسة منع تركيب إعلانات مخالفة أو لافتات تعيق أجهزة المرور ويتعارض مع قائدي السيارات وإرباك حركة المرور.

وطالب المحافظ من العميد أحمد فهمي، مدير إدارة مرور جنوب سيناء، فتح طريق شرم الشيخ الجديد، أمام السيارات، لتخفيف الضغط على الطريق القديم تجنبًا لحوادث الطرق مع مخاطبة الهيئة الوطنية للطرق لتسليم الطريق استعدادًا لفتحه.