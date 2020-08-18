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ضبط 16 شخصًا ينقبون عن الآثار أسفل منزل في الفيوم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، 16 شخصًا لقيامهم بأعمال حفر بمسكن أحدهم بمركز طامية بقصد التنقيب عن الآثار.

وردت معلومات لضباط مباحث مركز شرطة طامية بمديرية أمن الفيوم، بقيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بدائرة المركز.

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على الفور انتقلت قوة أمنية وتمكنت من ضبط 16 شخصًا حال قيامهم بأعمال حفر بقصد التنقيب عن الآثار، وعثر بحوزتهم على أدوات الحفر والتنقيب، وتبين وجود حفرة بعمق 10 متر، تنتهي بسرداب بطول حوالي 20 متر.

بمواجهة المتهمين، اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

تم تحرير المحضر اللازم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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