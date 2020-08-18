إحباط تهريب 530 ألف عبوة سجائر بميناء الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- محمد عامر:

نجحت أجهزة الأمن بالإسكندرية، في إحباط تهريب 530 ألف عبوة سجائر تُقدر قيمة الرسوم المستحقة عليها بـ18 مليون جنيه.

وردت معلومات لضباط إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري، باستيراد أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة، رسالة قادمة من إحدى الدول العربية مشمولها عبارة عن مستلزمات مصانع، وأخفى ضمن مشمولها أصناف محظور دخولها البلاد بقصد تهريبها بطريقة غير مشروعة.

جرى تشكيل لجنة أمنية بالاشتراك مع الجهات المعنية أسفرت أعمالها عن ضبط 1200 كرتونة سجائر بإجمالي 530 ألف علبة سجائر، مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات ومحظور دخولها البلاد.

قُدرت القيمة والرسوم والضرائب والغرامات المستحقة عليها بمبلغ 18 مليون جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.