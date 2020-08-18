92.5 مليار جنيه حجم معاملات الإنترنت والموبايل البنكي بالبنك الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:
قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن إجمالي المعاملات المالية باستخدام "الأهلي نت" من الشركات والأفراد، والموبايل البنكي تجاوزت 92.5 مليار جنيه بإجمالي عدد اشتراكات تجاوز 3.2 مليون عميل.
وأضاف أبو الفتوح، إجمالي عدد اشتراكات العملاء الأفراد بخدمة "الأهلي نت" وصل إلى نحو 2.7 مليون عميل بنسبة تفعيل 73% وبحجم معاملات مالية للأفراد بلغ 41.4 مليار جنيه، بحسب بيان من البنك الأهلي اليوم الثلاثاء.
وأشار إلى أن إجمالي عدد اشتراكات العملاء من الشركات في خدمة "الأهلي نت" وصل إلى 32.2 ألف عميل بنسبة تفعيل 71% وبحجم معاملات مالية للشركات سجل 21.1 مليار جنيه.
وذكر أبو الفتوح أن إجمالي عدد المتعاملين بالموبايل البنكي الخاص بالبنك وصل إلى نحو 483 ألف مستخدم للتطبيق بإجمالي حجم معاملات مالية وصل إلى 30 مليار جنيه.
وأصدر البنك الأهلي اليوم بيانا للإعلان عن إطلاق باقة جديدة من الخدمات الجديدة خلال الانترنت البنكي "الأهلي نت" وتطبيق الهاتف المحمول "الأهلي موبايل"، أبرزها خدمات المدفوعات، وتفعيل البطاقات، والتحويلات المحلية من خلال رقم الحساب الدولي "IBAN".
وقال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، إن إطلاق هذه الخدمات يأتي في إطار استراتيجية البنك للتحول الرقمي، واستكمالا لخطة التطوير التي يضعها البنك لتطوير والتوسع في الخدمات المصرفية الرقمية الحالية.
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