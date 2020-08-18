بعد الهزّتين الارضيتين/ الجزائر تعلن منطقة "الخربة" بميلة منطقة منكوبة

أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية، في بيان لها، أن منطقة "الخربة" ببلدية ميلة منطقة منكوبة بعد الهزتين الأرضيتين اللتين ضربتا ولاية ميلة بتاريخ 17 جويلية و7 أوت الجاري.

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