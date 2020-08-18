في رحلة استثنائية.. قطة تونسية تصل إلى ألمانيا

ذكرت الشرطة الألمانية، اليوم الاثنين، أن قطة تونسية انتهى بها المطاف في ألمانيا بعد أن علقت داخل حاوية شحن، في رحلة استثنائية نقلتها عبر البحر المتوسط وما ورائه.
وبحسب "الألمانية" قال متحدث باسم الشرطة في منطقة أونترفرانكن بولاية بافاريا جنوبي ألمانيا، حيث عثر على القطة: "ربما قفزت على مقطورة في تونس".
وعبرت القطة البحر واليابسة لينتهي بها المطاف في شركة ألمانية، حيث اتصل موظفون بالشرطة بعد سماع ضوضاء من داخل الحاوية. ثم عثر ضباط الشرطة على القطة ووضعوها في صندوق مخصص للنقل، يوم الثلاثاء الماضي.
وعلى الرغم من الشعور بالعطش والجوع، إلا أن القطة اجتازت الرحلة غير المقصودة بحالة جيدة. وقالت الشرطة إن طبيبة بيطرية محلية تعتني بالقطة في الوقت الحالي.
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