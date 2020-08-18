بسبب نفاد الوقود.. توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة

أعلن محمد ثابت، مسئول العلاقات العامة والإعلام في شركة كهرباء غزة، عن توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة عن العمل بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيلها.

وقال ثابت اليوم الثلاثاء: "أبلغنا من محطة توليد الكهرباء بتوقف محطة التوليد عن العمل بشكل كامل، بسبب نفاد الوقود وإغلاق سلطات الاحتلال معبر كرم أبوسالم التجاري".

وأكد أن محطة توليد الكهرباء تعمل جزئيًّا، في الوقت الذي تقدر فيه حاجة القطاع إلى حوالي 500 ميجاوات من الكهرباء.

وأشار إلى أن ذلك سيتسبب

"بتقليص كبير لعدد ساعات وصل الكهرباء، حيث ستفقد الشركة ما قدره 63 ميجاوات، تعادل ثلث الكمية المتوفرة داخل قطاع غزة".

وبين أن "جدول وصل الكهرباء سيتراوح ما بين 3- 4 ساعات فقط، مقابل 20 ساعة قطع، بدلًا من 8 ساعات وصل و8 ساعات قطع كما كان معمولًا به".

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وشدد المتحدث باسم الشركة على الأزمة التي ستنجم عن هذا التوقف خاصة "وأننا في فترة

الصيف التي يزيد فيها الطلب على الكهرباء بشكل كبير".

وكان قطاع غزة حيث يعيش نحو مليوني نسمة، يحصل على طاقة كهربائية تقدر بحوالي 18 ميجاوات، من مصر.

لكن وبحسب ثابت فإن "خطوط الإمداد المصرية معطلة منذ مارس 2018 بسبب الأوضاع الأمنية في سيناء".

ويأتي توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة إثر وقف إسرائيل إمدادات الوقود ضمن العقوبات التي فرضتها على غزة ردًّا على إطلاق البالونات الحارقة.

وفرضت إسرائيل سلسلة من العقوبات على قطاع غزة المحاصر مع استمرار التصعيد منذ نحو أسبوع.

وتمثلت العقوبات المفروضة بإغلاق معبر كرم أبوسالم المخصص للبضائع، وإغلاق البحر أمام الصيادين، بالإضافة إلى وقف إمدادات الوقود.