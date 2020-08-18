عُمان: إجمالي الإصابات بكورونا بلغ 83 ألفاً و418 حالة

ذكرت وزارة الصحة العمانية، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا بالسلطنة بلغ 83 ألفاً و418 إصابة.
أن الوفيات بلغت 597 حالة وإجمالي عدد المتعافين بلغ 77 ألفًا و977 حالة لتصل نسبة الشفاء إلى 93.5 %.
وأوضحت الوزارة - في بيان وفقًا لوكالة الأنباء العمانية اليوم الثلاثاء-
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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