فلسطين تُسجل 612 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، تسجيل 612 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و83 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
الثلاثاء -: "إنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة جراء الفيروس"، مشيرة إلى أن نسبة حالات الوفاة بلغت 0.5% من إجمالي الإصابات المسجلة في فلسطين، فيما بلغت نسبة التعافي 60%.
قالت الكيلة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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