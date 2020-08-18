الكويت: شفاء 610 حالات مُصابة بكورونا

أعلن وزير الصحة الكويتي، الشيخ الدكتور باسل الصباح، شفاء 610 حالات من فيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 69 ألفًا و243 حالة.
أضاف الصباح - في بيان صحفي اليوم الثلاثاء -: "أنالتحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هذه الحالات، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين".
كان وزير الصحة الكويتي أعلن أمس الإثنين، شفاء498 حالة من مصابي فيروس كورونا ليرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد حتى يوم أمس إلى 68 ألفًا و633 متعافيًا.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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