الإمارات تُدين بشدة الهجوم الإرهابي بمقديشو الصومالية

أدانت الإمارات بشدة حادث التفجير الإرهابي الذى استهدف فندقاً في العاصمة الصومالية مقديشو، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى وعشرات الجرحى. وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية - في بيان لها اليوم /الثلاثاء/ أوردته وكالة الأنباء الإماراتية - أن الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية. - في بيان لها اليوم /الثلاثاء/ أوردته وكالة الأنباء الإماراتية - أن الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية. وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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