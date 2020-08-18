تعرّف على تدابير عودة الدراسة بجامعة بيشة في ظل أزمة كورونا

بحث الكثير من المواطنين السعوديين عن تفاصيل عودة أبنائهم من طلاب جامعة بيشة، خصوصًا في ظل استمرار جائحة كورونا، خصوصًا عقب إقرار المسئولين عن الجامعة ضوابط سير العملية التعليمية ضمن الإجراءات الاحترازية، سواء المرتبطة بالدراسة عن بعد، أو بالحضور لمقر الجامعة.

وتسببت زيادة معدلات البحث على الجامعة في تصدرها محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية، فيما أوضح الدكتور محمد بن محسن صفحي، رئيس جامعة بيشة، أنه

تم البحث مع قيادات الأكاديمية بالجامعة لوضع خطة بدء الدراسة للعام الدراسي الجامعي الجديد، خصوصًا مع استمرار انتشارالمستجد.

أكد رئيس الجامعة في تصريحات صحفية أنهم يسعون لوضع خطة آمنة لضمان سلامة الطلاب وحمايتهم من انتقال عدوى الفيروس، مشيدًا بجهود المملكة العربية السعودية لتحقيق الأمان الصحي والسعي للحفاظ على جودة العملية التعليمية.

ضوابط سير العملية التعليمية بجامعة بيشة:

أعلنت الجامعة الخطة المشتملة على تحويل تدريس المقررات التعليمية النظرية إلى فصول افتراضية من خلال النظام الإلكتروني "البلاك بورد" من دون الحاجة لحضور الطلاب، بجانب دراسة جميع المقررات العملية والتدريبية والسريرية إلكترونيًا للجانب النظري، ويحضر الطلاب لمقر الجامعة لحضور الجانب العملي داخل المعامل المتخصصة مع ضرورة مراعاة قواعد التباعد الجسدي والطاقة الاستيعابية للقاعات والمعامل.

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كما كشفت الجامعة عن كيفية سير العملية التعليمية بشكل إلكتروني، إضافة إلى خطة تدريب أعضاء هيئة التدريس والطلاب على أنظمة التعليم الإلكترونية من دون حضور الطلاب.