سنغافورة تُسجل 100 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السنغافورية تسجيل 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد حتى الآن 55 ألفاً و938 حالة.

وأوضحت الوزارة - وفقًا لصحيفة (توداي) السنغافورية على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء - أنه من بين الإصابات

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الجديدة حالة محلية وحالتان وافدتان من الخارج أما الإصابات الأخرى فهي لعاملين مهاجرين يقيمون في سكن العمال الأجانب.

وقد استقرت حصيلة الوفيات بسبب المرض عند 27 حالة، بينما توفي 15

شخصا ثبتت إصابتهم بالكورونا لأسباب أخرى في حين تعافى حتى الآن 52 ألفا و350 مريضا من الفيروس.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.