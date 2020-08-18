الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 7 فلسطينيين من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 7 فلسطينيين من الضفة الغربية، عقب عمليات دهم وتفتيش لمنازلهم.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين اثنين من مخيمي

العزة وعايدة في بيت لحم، كما تم اعتقال أمين سر حركة "فتح" في بلدة "تياسير" شرق طوباس، وآخر من بلدة "بورين" في نابلس، وفلسطينيا من مخيم "عقبة جبر" في أريحا، بالإضافة إلى اعتقال فلسطينيين من بلدة "زبوبا".

وقد قذفت طائرات الاحتلال الإسرائيلية اليوم الثلاثاء أرضًا زراعية بمحيط مطار غزة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

