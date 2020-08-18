اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 7 فلسطينيين من الضفة الغربية، عقب عمليات دهم وتفتيش لمنازلهم.
العزة وعايدة في بيت لحم، كما تم اعتقال أمين سر حركة "فتح" في بلدة "تياسير" شرق طوباس، وآخر من بلدة "بورين" في نابلس، وفلسطينيا من مخيم "عقبة جبر" في أريحا، بالإضافة إلى اعتقال فلسطينيين من بلدة "زبوبا".
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين اثنين من مخيمي
وقد قذفت طائرات الاحتلال الإسرائيلية اليوم الثلاثاء أرضًا زراعية بمحيط مطار غزة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
كانت هذه تفاصيل خبر الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 7 فلسطينيين من الضفة الغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.