كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مقتل وإصابة جنود أتراك بانفجار سيارة مفخخة في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وكالة سونا للآنباء، في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء، بمقتل وإصابة جنود أتراك فى سوريا.

وكشفت الوكالة السورية، أن 3 قتلى وعدد من المصابين في صفوف مرتزقة الاحتلال التركي سقطوا بانفجار سيارة مفخخة.

وقد استهدف الانفجار إحدى نقاط جنود تركيا في قرية العدوانية غرب مدينة رأس العين السورية.

وفي وقت سابق، أصدر المركز الروسي للمصالحة السورية، بيانًا أعلن فيه إصابة جنود من الجيش التركي في انفجار عبوة ناسفة بإدلب السورية.

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ووفقًا للمركز الروسي، انفجرت العبوة الناسفة بالقرب من قافلة تركية على طريق الدورية، ولم تسقط إصابات في صفوف القوات الروسية.

وكانت قناة سكاي نيوز عربية، أفادت بأن المقاتلات الروسية قصفت مواقع في ريف إدلب الجنوبي.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الروسي، أن روسيا وتركيا أجرتا الدورية المشتركة الرابعة على الطريق السريع M4 في محافظة إدلب بسوريا.

وقال المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتنازعة: "وفقًا لاتفاق رئيسي روسيا وتركيا المؤرخ 5 مارس، في 15 أبريل، تم إجراء دورية أخرى - رابعة - روسية تركية مشتركة على امتداد الطريق السريع M4 في منطقة إدلب المتصاعدة التي تربط مدينتي حلب و وقعت اللاذقية"، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".