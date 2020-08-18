كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر سوريا تعفي الشاحنات اللبنانية من رسوم العبور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعفى ​وزير النقل​ السوري علي حمود، اليوم الثلاثاء، ​الشاحنات اللبنانية من رسوم العبور عند دخولها من لبنان إلى ​سوريا​ كمقصد أخير.

وقالت صفحة وزارة النقل السورية، عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، إن ذلك جاء تشجيعا لحركة النقل المتبادل، وتطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل بين البلدين.

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وأرفقت الصفحة صورة عن القرار، ويبدأ تنفيذه من تاريخ صدوره اليوم الثلاثاء (18 أغسطس 2020).