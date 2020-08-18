كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر إيران تعلن وفاة رئيس المجلس الأعلى لمجمع التقريب بين المذاهب الإسلامية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، وفاة رئيس المجلس الأعلى لمجمع التقريب بين المذاهب الإسلامية، ومستشار قائد الثورة الإسلامية في شؤون العالم الاسلامي، آية الله محمد علي تسخيري عن عمر ناهز الـ76 عاما.

ويذكر أن آية الله، شغل منصب الأمين العام لجمعية التقريب لسنوات عديدة، وبسبب قدرته العلمية وإلمامه باللغتين العربية والإنجليزية، اتخذ تدابير فعالة في مجال وحدة العالم الإسلامي.

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كما شغل لفترة منصب نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، حيث استقال بسبب مواقف رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين سابقا يوسف القرضاوي.