غلاطة سراي يعلن رسيما تعاقده مع اللاعب النرويجي من أصل مغربي عمر العبدلاوي

أعلن نادي غلاطة سراي، التركي، تعاقده مع الظهير الأيمن النرويجي من أصل مغربي، عمر العبدلاوي، قادما إليه من أولمبياكوس اليوناني.

وأفاد النادي نفسه، في بيان له، أوردته وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء، أن عقدا مدته 3 سنوات تم توقيعه مع اللاعب الشاب، البالغ من العمر 28 سنة.

وأوضح النادي ذاته أن العبدلاوي سيحصل، في إطار صفقة الانتقال، على مليون و300 ألف أورو لموسم 2021-2022، ومليون و400 ألف أورو لموسم 2022-2023، مشيرا إلى أنه اللاعب اجتاز جميع الفحوصات الطبية، التي أجريت له.

وقضى العبدلاوي، الذي يرتدي قميص المنتخب النرويجي، المواسم الـ6 الأخيرة بين صفوف نادي أولمبياكوس اليوناني، وخلال هذه الفترة، انتقل، على سبيل الإعارة، في النصف الثاني من موسم 2016 – 2017 إلى نادي هال سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز. وشارك مع أولمبياكوس، خلال موسم 2019-2020 في 47 مباراة رسمية، وتوج ناديه خلالها بلقب بطولة الدوري اليوناني.