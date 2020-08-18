سلطات طنجة تداهم محلا لألعاب البلياردو خالف تدابير الحجر الصحي وتوقيف صاحبه

داهمت القوات العمومية، ليلة أمس الاثنين، في طنجة، محلا لألعاب البلياردو وسط المدينة، وتمكنت من إيقاف صاحبه، لعدم احترامه تدابير الحجر الصحين المفروضة على المدينة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم 24″، فإن مصالح الدائرة الأمنية الثانية توصلت بإخبارية تفيد وجود العشرات من الزبائن داخل المحل، دون احترام للتدابير الصحية، إذ انتقلت إلى عين المكان رفقة عناصر من القوات المساعدة، وأعوان السلطة، وباشرت بتنفيذ الإجراءات القانونية المعمول بها.

وأضافت المعطيات ذاتها أن القوات العمومية أغلقت المحل، في انتظار قرار السلطات المحلية، من أجل سحب رخصته، فيما وضع صاحب المحل رهن تدابير الحراسة النظرية.