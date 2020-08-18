صفاء حبيركو تنشأ حساب “أنسغرام” لتوأمها الرضع!

أنشأت الفنانة صفاء حبيركو حسابا على أنستغرام، خاص بتوأمها، بعد أقل من شهر على ولادتهما.

وشرعت حبيركو في الترويج لحساب توأمها على صفحتها الشخصية في أنستغرام، والذي نشرت فيه لإلى حدود الساعة صورتين فقط، ويتابعه أزيد من 20 ألف متابع.

واختارت الفنانة صفاء حبيركو تسمية ابنيها التوأم، اللذين وضعتهما في شهر يوليوز الماضي ، باسمي نايل، ونيليا.

وكانت حبيركو قد نشرت مقطع فيديو يوثق لحظات استقبالها، وزوجها لتوأمهما، وشاركته مع جمهورها، وضم لقطات من وضعها التوأم من داخل غرفة الولادة.