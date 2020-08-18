البروفيسور البوزيدي: المصابون بكورونا قد يصابوا بالعمى ويفقدون بصرهم

ذكر جمال الدين البوزيدي، الاختصاصي في أمراض الرئة والتنفس والحساسية، أن بعض المرضي، الذين أصيبوا بعدوى فيروس كوفيد-19، أصيبوا بالعمى، وفقدوا بصرهم، بسبب مضاعفات الفيروس عليهم.

وشدد الاختصاصي في أمراض الرئة والتنفس والحساسية، في حديثه مع “اليوم 24″، على أنه في عدد من البلدان ثبت أن بعض المصابين بالفيروس أصيبوا بالعمى، وهذا أمر خطير، مشيرا إلى أن الوضعية الوبائية في المغرب أمست مقلقة.

ودعا البوزيدي المواطن إلى تحمل مسؤوليته، مبرزا أن على المواطنين استيعاب أن المرض خطير، ولا يجب عليهم أن يلعبوا بالنار، ولا يرموا بأنفسهم إلى التهلكة؛ فإذا المواطن استهتر بهذا المرض، والإجراءات الوقائية، التي تنص عليها وزارة الصحة قد ينقل العدوى إلى والديه، ويتسبب في قتلهما، وبالتأكيد الندم لن ينفع بعد ذلك.

وبالتالي، يضيف المتحدث، يجب على المواطنين احترام الإجراءات الوقائية المتوفرة، بارتداء الكمامة، وتعقيم اليدين، وغسلهما، واحترام التباعد الاجتماعي، وعدم الاستهتار بالفيروس، مشددا على أن هذه الإجراءات ناجعة، وفاعلة في التصدي للفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس الاثنين عن تسجيل 1069 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 43558 حالة منذ وصول الوباء إلى المغرب، في الثاني من شهر مارس الماضي، وتسجيل 23 حالة وفاة في 24 ساعة، لترتفع الحصيلة إلى 681 حالة.