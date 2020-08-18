تعديل وزاري محدود في إثيوبيا يشمل حقيبة الدفاع

الثلاثاء 18 أغسطس 2020

أجرت إثيوبيا اليوم الثلاثاء، تعديلا وزاريا محدودا شمل 3 حقائب وزارية بينها وزارة الدفاع.



وأصدر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مرسوما يقضي بتعديل وزاري محدود في الحكومة الإثيوبية المكونة من 20 وزيرا، شمل وزير الدفاع لما مجرس، بالإضافة إلى حقيبتي المعادن والعلوم والتعليم العالي.

وعين رئيس الوزراء الإثيوبي قنأ يادتا، وزيرا للدفاع خلفا للوزير "مجرس" الذي جمد الحزب الحاكم عضويته في وقت سابق من الشهر الجاري.

وكان مجرس قد أعلن في وقت سابق تحفظه على حل الائتلاف السابق واندماج مكوناته في حزب الازدهار، ومنذ ذلك الحين ظل بعيدا عن الأضواء.

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وأعلن حزب الازدهار في 9 أغسطس/آب الجاري تعليق عضوية وزير الدفاع السابق وتنفيذيين آخرين بعد إجراء تقييم أداء للعمل خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أنهم "لم يقوموا بمسؤولياتهم على الوجه المطلوب"، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وبموجب المرسوم الصادر عن رئيس الوزراء عين عمدة مدينة أديس أبابا، تاكلي أوما، وزيرا للمعادن، وسامئيل هوركاتو، وزيرا للتعليم العالي، وغيديون طيمتيوس مدعيا عاما جديدا، وتسفاي دابا، نائبا للمدعي العام، نغوسو طلاهون مفوضا لمفوضية خلق فرص العمل، ويوهانس بويالوا مديرا لمعهد الدراسات الاستراتيجية الخارجية.

وشملت التعديلات تعيين هيروت ولدامايرام، مستشارة لرئيس الوزراء الإثيوبي بدرجة وزير دولة.

ويعد هذا التعديل الثاني لرئيس الوزراء الإثيوبي منذ توليه رئاسة الوزراء في أبريل/نيسان 2018، حيث كان آخر تعديل له في أبريل العام الماضي.