شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين.. إغلاق مرن لتفادي أزمة اقتصادية والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، إن عاصمة بلاده ستعود إلى فرض إجراءات إغلاق أكثر مرونة غدا الأربعاء، حيث تسعى الحكومة إلى دعم اقتصاد البلاد بينما تعمل على الحد من الارتفاع في أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال الرئيس الفلبيني، إن مانيلا وأقاليم بولاكان وكافيت ولاجونا وريزال القريبة منها، ستخضع إلى حجر صحي عام، حيث يمكن لأغلب الشركات أن تعمل.

وأكد دوتيرتي في بيان تم بثه على شاشات التليفزيون: "نريد أن نضمن سلامة شعبنا... إلا أن بعض القطاعات في اقتصادنا، ولاسيما الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، تعمل بالكاد".