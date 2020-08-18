شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة اغتيال الحريري: «عياش» متورط في القضية ومرتبط بحزب الله والان نبدء بالتفاصيل

• «أبو عدس» ليس الانتحاري الذي نفذ «اغتيال الحريري»

• تحقيق لبنان في "اغتيال الحريري" كان فوضوياً

• متابعة تنقلات الحريري تؤكد الترصد للاغتيال وليس الصدفة

• المتهمون ينتمون لـ"حزب الله" ونفذوا العملية بـ 2.5 طن متفجرات.

• عملية «إرهابية» تم تنفيذها لأهداف سياسية

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قال قاضي المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال الحريري، إن الادعاء قدم أدلة على تورط "عياش عبر نشاطه الخلوي، وأن غرفة الدرجة الأولى مقتنعة بأن عياش مرتبط بحزب الله، مضيفا أنه لا شك بأن انتحاريا هو من نفذ الاعتداء لكنه ليس "أبوعدس" ، وإن الأمن اللبناني أزال أدلة مهمة من موقع التفجير، والتحقيق الذي قادته السلطات اللبنانية كان فوضويا، حيث لم تتم حماية مسرح الجريمة وتم العبث بالموقع.

وأضاف إن غرفة الدرجة الأولى تشتبه بمصلحة حزب الله وسوريا في الاغتيال ، وإن متابعة تنقلات الحريري تؤكد الترصد وليس الصدفة، وإن الادعاء قدم أدلة وافية عن الاتصالات التي استخدمت باغتيال الحريري.. وبيانات الاتصالات قادت إلى كشف الخلية.

وأوضح أن المتهمون سليم عياش وحسن مرعي ومصطفي بدرالدين استخدموا شبكات اتصالات للتنسيق لاغتيال الحريري، وتم تنفيذ العملية باستخدام أكثر من 2.5 طن من المتفجرات.

وأوضح أنه تمت مراقبة الحريري بشدة قبل اغتياله وأن انتحاري يقود آلية من نوع «ميتسوبيشي» استهدف موكب الحريري، والمتهمون حاولوا تغطية عملية الاغتيال بتحميلها لشخصيات وهمية. مضيفاً أن اغتيال الحريري عملية «إرهابية» تم تنفيذها لأهداف سياسية، والمتهمون ينتمون لحزب الله.

ومن المقرر أن تصدر محكمة خاصة تابعة للأمم المتحدة، حكمها في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري، وذلك بعد مرور 15 عاما على مقتله في انفجار.

وقتل 21 شخصا آخرين بجانب الحريري وجرح 226 شخصا في ذلك التفجير الانتحاري. وأثار الهجوم احتجاجات محلية ودولية وأطلق احتجاجات حاشدة في لبنان.