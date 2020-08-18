افتتاح مركز لفحص كورونا في منطقة السيجي بالفجيرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

بتوجيهات الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، افتتحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية، متمثلة بالمنطقة الطبية في الفجيرة، مركزا لفحص فيروس ‎كورونا، في منطقة السيجي بالإمارة، وذلك بالتنسيق مع فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة الفجيرة، والتعاون مع القيادة العامة لشرطة الفجيرة.



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ويأتي افتتاح مركز السيجي لفحص كورونا، انطلاقا من حرص صاحب السمو حاكم الفجيرة على توفير مراكز الفحوصات المجانية، لفيروس كورونا المستجد لجميع أهالي السيجي من المواطنين والمقيمين في إطار التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي تتخذها دولة الإمارات للحد من انتشار الفيروس.

وتسعى وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون مع حكومة الفجيرة، إلى تجهيز مراكز الفحوصات المجانية لفيروس "كورونا" وتزويدها بأحدث الأجهزة والتقنيات والكوادر الطبية والتمريضية والإدارية من شركة "صحة" لتأدية واجبهم في خدمة أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين، في كل أنحاء الإمارة، وذلك بحسب المواقع والمدد الزمنية المحددة لبرنامج المسح الميداني.

وشهد افتتاح المركز حضورا كثيفا من أهالي منطقة السيجي والمناطق المجاور لإجراء فحص "كوفيد - 19".