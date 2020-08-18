وزير المال الكندي يعلن استقالته

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اوتاوا: أعلن وزير المال الكندي بيل مورنو الإثنين استقالته من الحكومة، في وقت تحدثت وسائل إعلام كندية عن وجود توترات متزايدة بينه وبين رئيس الوزراء جاستن ترودو بشأن الإنفاق على مكافحة جائحة كوفيد-19.

وقال مورنو في مؤتمر صحافي "فيما ننتقل إلى المرحلة التالية من كفاحنا ضد الوباء ونمهد الطريق نحو الانتعاش الاقتصادي، يجب أن ندرك أن هذه العملية ستستغرق سنوات عدة. إنه الوقت المناسب كي ينفذ وزير مالية جديد هذه الخطة".

وأضاف إثر لقائه ترودو "لهذا السبب أستقيل من منصبي كوزير للمال وعضو في البرلمان".

وأشار مورنو الذي يشغل منصبه الوزاري منذ عام 2015، الى أنه يعتزم الترشح لمنصب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو متورط في فضيحة أخلاقية وسياسية، على خلفية عقد ضخم أبرمته الحكومة الكندية مع جمعية خيرية كان أفراد من أسرته قد تقاضوا مبالغ مالية منها.

وكان حزبا المعارضة الرئيسيان قد وجها دعوة لرئيس الوزراء إلى الاستقالة.

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في 13 يوليو، قدّم ترودو اعتذارا وأقر بأنه أرتكب "خطأ" عندما شارك في جلسات التفاوض حول منح العقد الحكومي لجمعية "وي تشاريتي" الخيرية.

ويتعلق العقد الذي تم منحه دون طلب عروض، بإدارة برنامج للمنح الدراسية للطلاب.

وقال المتحدث باسم حزب المحافظين، بيار بويلييفر إن "جمعية وي تشاريتي قدمت أكثر من نصف مليون دولار لعائلة ترودو"، داعيا إلى إجراء تحقيق ثان لمفوض الأخلاقيات بحق رئيس الوزراء.

ويستند حزب المحافظين في أرقامه إلى إفادتي الأخوين كريغ ومارك كيلبرغر اللذين اسسا الجمعية، أمام لجنة المالية.

كما تورط في الفضيحة وزير المالية بيل مورنو. وقد قدم وزير المالية اعتذاره لمشاركته في المناقشات بشأن منح العقد إلى المنظمة الخيرية التي توظف إحدى بناته.

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