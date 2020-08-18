كورونا.. سلطات الصخيرات تمارة تغلق الشواطئ والقاعات الرياضية والحمامات

اختارت السلطات بعمالة الصخيرات تمارة، سلسلة من التدابير الوقائية للحد من تفاقم الوضع الوبائي، ومواجهة انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

وعلم “اليوم 24” أنه سعيا من السلطات المحلية لمكافحة تداعيات إنتشار وباء كوفيد 19، فقد تقرر تنفيذ عدة تدابير على مستوى عمالة الصخيرات تمارة، بينها إغلاق القاعات الرياضية والحمامات.

وقررت السلطات ذاتها إنهاء أنشطة المقاهي والمحلات التجارية على الساعة التاسعة مساء ابتداء من اليوم الثلاثاء، وإغلاق الشواطئ على الساعة العاشرة صباحا إبتداء من يوم غد الأربعاء.

وستعمد السلطات نفسها إلى إنهاء أنشطة “الجوطيات” والباعة المتجولين على الساعة السادسة مساء، فضلا عن وضع نقط للمراقبة الطرقية من أجل التخفيف من مستوى حركة السير والجولان، لأسباب غير ضرورية، وتنظيم عمليات لتوزيع الكمامات بالأحياء والنقط حيث خطورة تفشي الوباء قائمة حسب معطيات التطورات.