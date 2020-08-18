الصحة الإسرائيلية: 5 وفيات و1660 إصابة جديدة بكورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفي 5 أشخاص متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، فيما شُخصت 1660 إصابة جديدة بالفيروس منذ منتصف الليلة الماضية، بحسب المعطيات التي أوردتها وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء.

وبحسب المعطيات الرسمية، فإن الإصابات النشطة وصلت إلى 23,399، وتعافى 71,167 (90 حالة تعافي منذ منتصف الليلة الماضية)، من مجمل الإصابات التي وصلت إلى 95,264.

وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 698 حالة، منذ بدء انتشار الفيروس في البلاد، في آذار/ مارس الماضي. ويستدل من المعطيات الرسمية الواردة، تسجيل 5 حالات وفاة في الساعات الـ24 الأخيرة.

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وأظهرت البيانات أن عدد الإصابات الخطرة ارتفعت إلى 410، في حين ارتفع عدد الحالات التي تحتاج إلى تنفس اصطناعي منذ منتصف الليلة الماضية، إلى 113 حالة.

ويرقد في المشافي 827 مريضًا بكورونا، بينهم 159 بحالة متوسطة، فيما يتلقى 22,572 مصابا العلاج المنزلي أو في الفنادق التي أعدت لهذا الغرض.

وأوضحت المعطيات أن عدد الفحوصات التي أجريت منذ منتصف الليلة الماضية حتى صباح اليوم الثلاثاء بلغ 25,228.