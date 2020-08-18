طفل يحترف الراب ويحلم بأن يصبح "إمينيم غزة"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يغني ويكتب الفتى الغزيّ، عبد الرحمن الشنطي أغاني "راب" باللغة الإنجليزية وهو ما يزال يبلغ من العمر 11 عاما، متناولا موضوعات الحرب والمصاعب التي يعايشها سكان غزة، فيما وصلت مقاطع مصورة غناها إلى مئات الآلاف من المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحققت لقطات مصورة للشنطي وهو يغني الراب أمام مدرسته في مدينة غزة وحوله زملاؤه في الفصل الدراسي بالزي المدرسي الموحد مشاهدات بلغت مئات الألوف على وسائل التواصل الاجتماعي وبلغ بها الأمر أن مغني الراب البريطاني المعروف لوكي أعاد إرسالها.

وتقول كلمات أغنية "مبعوث غزة" للشنطي مثلا " أنا هنا لأقول لكم إن حياتنا صعبة. شوارعنا مكسرة وأفنية بيوتنا تتعرض لتفجيرات قنابل"، في إشارة إلى اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة المتكررة.

ومع أن لغته الأم هي العربية فإن الشنطي يغني راب بطلاقة وبلغة إنجليزية سليمة دون لكنة، وهي مهارة يقول إنه طورها من خلال الاستماع لمغني الراب الأميركيين أمثال إمينيم وتوباك ودي جي خالد.

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وقال الشنطي وهو يكتب كلمات أغنية ويلحنها من خلال تطبيق على هاتفه المحمول إنه "أرغب في أن أكون مثل إمينيم. لم أقل إنني أريد نسخ أسلوبه. لي أسلوبي الخاص لكنه مغني الراب المفضل، إنه مثلي الأعلى".

وفي أغنية أخرى له بعنوان "سلام" يستحضر الشنطي لحظات من الحرب مع إسرائيل في 2008-2009، وتقول كلمات الأغنية "ولدت في مدينة غزة وأول ما سمعته كان طلقة رصاص. وفي أول نفس أستنشقه تذوقت طعم البارود“.

وأوضح الفتى الفلسطيني إنه يحلم بأن يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها غزة بسبب الحصار الإسرائيلي.

وبين الشنطي أن رسالته تتحدث عن السلام وأنه يرغب في إرسالها لأكبر عدد ممكن من الناس، بقوله إن "أرغب في أن أُبين كيف أن الحياة في غزة غير الحياة في العالم".