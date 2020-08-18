شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: 132 وفاة و 4748 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الثلاثاء 18 أغسطس 2020 أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الثلاثاء تسجيل 4748 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة تفشي فيروس كورونا أنه تم تسجيل 132 حالة وفاة جديدة بكورونا. Advertisements وبلغت حصيلة الوفيات في روسيا منذ بدء تفشي الوباء 15872 حالة، فيما ارتفع إجمالي المصابين إلى 932493 شخصا. وسجلت السلطات الصحية 6527 حالة شفاء خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع حصيلة المتعافين إلى 742628 شخصا.

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