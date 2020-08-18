شكرا لقرائتكم خبر عن السواحل الإماراتي يشتبك مع 8 قوارب صيد خالفت القواعد والان مع التفاصيل

الثلاثاء 18 أغسطس 2020 أعلن حرس السواحل الإماراتي، الإثنين، أنه طبق قواعد الاشتباك مع 8 قوارب صيد مخالفة دخلت المياه الإقليمية ولم تمتثل لأوامر الإيقاف.

وقال جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل إن دورياته رصدت دخول عدد من قوارب الصيد المخالفة للمياه الاقليمية للإمارات شمال غرب جزيرة صير بونعير. وأضاف أن زوارق حرس السواحل قامت بمحاولة إيقاف قوارب الصيد، لكنها لم تمتثل للأوامر. Advertisements وأوضح الجهاز أنه تم تحريك 3 زوارق مطاردة للدعم والإسناد حيث تم التأكد من وجود 8 قوارب صيد مخالفة. وقامت زوارق حرس السواحل بمحاولة إيقافها ولكنها لم تمتثل للأوامر وعليه تم تطبيق قواعد الاشتباك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السواحل الإماراتي يشتبك مع 8 قوارب صيد خالفت القواعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.