حاكم الإمارات يهنئون رئيسي إندونيسيا والجابون

الثلاثاء 18 أغسطس 2020

بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الامارات برقية تهنئة إلى جوكو ويدودو رئيس الجمهورية الإندونيسية، وذلك بمناسبة يوم الاستقلال لبلاده.



كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس جوكو ويدودو.

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إلى ذلك بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى علي بونغو أونديمبا رئيس جمهورية الجابون، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى رئيس جمهورية الجابون.

وبعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى روز كريستيان أوسوكا رابوندا رئيسة وزراء جمهورية الجابون.