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38 ألف إجمالي الإصابات بكورونا في سلطنة عُمان

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وصلت عدد الإصابات بفيروس في سلطنة عُمان إلى 83418 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة العُمانية في بيان، أن عدد الوفيات بلغ 597 حالة، بينما وصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 77977 حالة.

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