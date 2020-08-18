شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة لاهاي: المتهمون ينتمون لـ «حزب الله» ونفذوا العملية بـ 2.5 طن متفجرات والان نبدء بالتفاصيل
• اغتيال الحريري باستخدام أكثر من 2.5 طن من المتفجرات
• عملية «إرهابية» تم تنفيذها لأهداف سياسية
قال قاضي المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال الحريري ، أن المتهمون سليم عياش وحسن مرعي ومصطفي بدرالدين استخدموا شبكات اتصالات للتنسيق لاغتيال الحريري، وتم تنفيذ العملية باستخدام أكثر من 2.5 طن من المتفجرات.
وأوضح أنه تمت مراقبة الحريري بشدة قبل اغتياله وأن انتحاري يقود آلية من نوع «ميتسوبيشي» استهدف موكب الحريري، والمتهمون حاولوا تغطية عملية الاغتيال بتحميلها لشخصيات وهمية. مضيفاً أن اغتيال الحريري عملية «إرهابية» تم تنفيذها لأهداف سياسية، والمتهمون ينتمون لحزب الله.
ومن المقرر أن تصدر محكمة خاصة تابعة للأمم المتحدة، حكمها في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري، وذلك بعد مرور 15 عاما على مقتله في انفجار.
وقتل 21 شخصا آخرين بجانب الحريري وجرح 226 شخصا في ذلك التفجير الانتحاري. وأثار الهجوم احتجاجات محلية ودولية وأطلق احتجاجات حاشدة في لبنان.
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