شكرا لقرائتكم خبر عن في ذكرى الاستقلال .. هجمات صاروخية على كابول والان نبدء بالتفاصيل

بينما تحتفل أفغانستان اليوم بالذكرى الـ 101 لاستقلالها عن الحكم البريطاني، أفادت وزارة الداخلية الأفغانية اليوم الثلاثاء بأن ما لا يقل عن 14 صاروخا سقطت على مناطق سكنية ودبلوماسية في كابول، ما أسفر عن إصابة عشرة أشخاص بينهم أطفال.

وتم إطلاق الصواريخ من سيارتين، وسقط بعضها في المنطقة الخضراء، وهي منطقة دبلوماسية بالقرب من القصر الرئاسي وسفارة الولايات المتحدة في العاصمة الأفغانية.

وأكد مصدر في القصر، أن أحد الصواريخ سقط بالقرب من وحدة حرس الشرف في القصر. وأضافت الوزارة أنه تم القبض على شخصين للاشتباه في صلتهما بالحادث. ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.