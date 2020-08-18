شكرا لقرائتكم خبر عن 55 ألف إصابة جديدة بكورونا في الهند والان نبدء بالتفاصيل

سجلت السلطات الهندية اليوم، 55 ألف و79 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، ليبلغ إجمالي الإصابات مليونين و701 ألف و604 حالات. وذكرت وزارة الصحة الهندية في بيان، أنه تم تسجيل 876 حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 51 ألف و 797 حالة.

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