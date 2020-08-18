شكرا لقرائتكم خبر عن طائرات الاحتلال تقصف محيط مطار غزة والان نبدء بالتفاصيل

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم، أرضًا زراعية بمحيط مطار غزة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في غزة، أن طائرات الاحتلال وآليات الاحتلال العسكرية استهدفت مواقع شمال بيت لاهيا، وأراض زراعية في وقت أطلقت فيه بحرية الاحتلال عدة قذائف في عرض بحر شمال غزة، دون أن يبلغ وقوع إصابات في صفوف المواطنين الفلسطينيين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طائرات الاحتلال تقصف محيط مطار غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.