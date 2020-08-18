شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: إصابات كورونا تصل إلى 321 ألفا والان نبدء بالتفاصيل
وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في المملكة المتحدة جراء الإصابة بالفيروس، بلغ 41 ألفا و454 حالة. وتعافى 1490 شخصا من المصابين حتى الآن.
ومر نحو 28 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد.
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