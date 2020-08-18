شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: إصابات كورونا تصل إلى 321 ألفا والان نبدء بالتفاصيل

وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى 321 ألفا و64 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت لندن، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في المملكة المتحدة جراء الإصابة بالفيروس، بلغ 41 ألفا و454 حالة. وتعافى 1490 شخصا من المصابين حتى الآن.

ومر نحو 28 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد.